В Самаре в 2018 году отремонтируют 45 улиц

В Самаре в 2018 году будут отремонтированы 45 улиц. Об этом во время ежегодного послания сообщил врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров.

«В этом году в Самаре будут отремонтированы 45 улиц, в Тольятти — 7, в Сызрани — 14. Такие же планы у нас на 2019-й и на 2020 год», — отметил Азаров.



Также врио губернатора Самарской области коснулся проблемы городских пробок.

«Нам нужно в ближайшие годы решить проблему городских пробок. Мы должны перейти от слов к делу при строительстве магистрали Центральной. Параллельно нужно вести проектирование магистрали Южной», — приводит слова Азарова Департамент информационной политики.



Ранее активисты ОНФ «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» обнаружили, что в Самаре ямы на проезжей части засыпали мусором.