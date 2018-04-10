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Госдолг Самарской области за пять лет вырос в два раза

15:43, 10.04.2018 1
Госдолг Самарской области за пять лет вырос в два раза
Фото: скриншот twitter.com

Размер государственного долга Самарской области за последние пять лет увеличился в два раза. Об этом во время ежегодного послания сообщил врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров.

«Ресурсы роста за счет бюджетной накачки исчерпаны. Наращивать долги мы уже не можем. За прошедшие пять лет объем государственного долга Самарской области вырос ровно в два раза» — цитирует Азарова департамент информационной политики области.

Ранее в рамках послания Дмитрий Азаров сообщил, что в Самаре в 2018 году отремонтируют 45 улиц. Он также отметил необходимость решения проблемы городских пробок в ближайшие годы.

ЭкономикаБюджет
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