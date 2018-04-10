Украина введет санкции в отношении российских бизнесменов

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Киев введет санкции против российских бизнесменов.



«Несколько дней тому назад я дал поручение Службе безопасности Украины, кабинету министров, Совету национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) подготовить соответствующий проект решения, который в ближайшее время будет вынесен на заседание СНБО, и санкции будут введены. Они будут максимально синхронизированы с решением правительства США, и, безусловно, в состав санкций будет введен и господин Дерипаска, и другие олигархи, которые на сегодня являются основными участниками российских процессов», — цитирует «РИА Новости» Порошенко.

Напомним, в пятницу, 6 марта, Минфин США ввел санкции против 38 российских бизнесменов, а также официальных лиц и компаний. На их фоне российские миллиардеры за полдня потеряли около $12 миллиардов. Также рухнули на 5—6% российские индексы.

Подробно о «черном понедельнике» — в материале «Реального времени».

