Хайруллин призвал повысить грамотность начинающих фермеров

Зампредседателя Комитета Госдумы по аграрным вопросам Айрат Хайруллин заявил о необходимости обеспечить высокий уровень проживания в селах и повысить грамотность среди начинающих фермеров.

По словам депутата, фермеры не знают о существующих программах господдержки.

«На сегодня по грантам для фермерских хозяйств, семейных животноводческих комплексов и развития кооперативов выделено 750 миллионов рублей, конкурс уже объявлен», — отметил Хайруллин.

Также депутат заявил о необходимости увеличить субсидирование жилья молодым семьям в селах и увеличить привлекательность сельхозпроизводства повышением зарплат, сообщает пресс-служба.

«Люди живут только там, где есть оплачиваемая работа. Молодежь можно вернуть в села, только если там будет обеспечен высокий уровень проживания. По-другому не получится», — заявил Хайруллин.

Ранее на специальном заседании аграрного комитета Госдумы депутаты обсудили цены на молочном рынке, защищенность производителей молока от недобросовестной конкуренции.