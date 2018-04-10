Хайруллин призвал повысить грамотность начинающих фермеров
Зампредседателя Комитета Госдумы по аграрным вопросам Айрат Хайруллин заявил о необходимости обеспечить высокий уровень проживания в селах и повысить грамотность среди начинающих фермеров.
По словам депутата, фермеры не знают о существующих программах господдержки.
«На сегодня по грантам для фермерских хозяйств, семейных животноводческих комплексов и развития кооперативов выделено 750 миллионов рублей, конкурс уже объявлен», — отметил Хайруллин.
Также депутат заявил о необходимости увеличить субсидирование жилья молодым семьям в селах и увеличить привлекательность сельхозпроизводства повышением зарплат, сообщает пресс-служба.
«Люди живут только там, где есть оплачиваемая работа. Молодежь можно вернуть в села, только если там будет обеспечен высокий уровень проживания. По-другому не получится», — заявил Хайруллин.
Ранее на специальном заседании аграрного комитета Госдумы депутаты обсудили цены на молочном рынке, защищенность производителей молока от недобросовестной конкуренции.
Справка
21 марта Комиссия по этике Государственной думы рассмотрела заявления трех журналисток — продюсера телекомпании «Дождь» Дарьи Жук, корреспондента русской службы «Би-би-си» Фариды Рустамовой и Екатерины Котрикадзе из RTVI — о домогательствах со стороны депутата Леонида Слуцкого. Также руководство компании BBC передало комиссии аудиозапись, сделанную корреспонденткой Фаридой Рустамовой, которую она считает доказательством неэтичного поведения депутата. Глава комиссии Отари Аршба заявил, что запись комиссия не слушала, и посоветовал девушкам обратиться в правоохранительные органы. Отари Аршба в итоге сообщил, что «комиссия не усматривает нарушения Слуцким поведенческих норм». Более десятка СМИ посчитало решение несправедливым, поведение Слуцкого аморальным и недопустимым и объявило бойкот.
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