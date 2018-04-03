Депутаты Госдумы обсудят проблемы рынка молока с производителями

4 апреля в Госдуме состоится специальное заседание аграрного комитета. В числе участников будут производители молока.



Встречу анонсировал зампредседателя Комитета Госдумы по аграрным вопросам Айрат Хайруллин на заседании ГД 2 апреля по вопросам импортозамещения сухого молока на предприятиях пищевой и перерабатывающей промышленности. Участники рынка обсуждали цены на молочном рынке, защищенность производителей молока от недобросовестной конкуренции.

На встрече Айрат Хайруллин рассказал коллегам, что через Белоруссию в Россиию попадает большое количество сухого молока по демпинговым ценам: по 100104 руб./кг, что соответствует в пересчете на сырое молоко 10-11 руб./литр. Это значительно ниже себестоимости производства молока.

Комментируя вопрос, первый заместитель министра сельского хозяйства России Джамбулат Хатуов призвал выработать «совершенный рыночный механизм, который позволит обеспечить высокую маржинальность для всех участников рынка».

По мнению Айрата Хайруллина, важно поддерживать российских производителей не только субсидиями. Нужно защищать отечественные компании от демпинга:

«Наша задача — как можно быстрее найти взвешенные решения, исправить произошедшее и не допустить в будущем повторения», — отметил Хайруллин.