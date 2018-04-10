Почаинскому оврагу в Нижнем Новгороде вернут статус территории общего пользования

Администрация Нижнего Новгорода начала работу по возвращению Почаинского оврага в статус территории общего пользования. Об этом глава города Владимир Панов сообщил на встрече с предпринимательским сообществом.

Ранее администрация Нижнего Новгорода расторгла заключенный в 2009 году договор с ООО «Международная строительная компания», которое должно было заняться застройкой территории. Долги компании администрации города составляют 38 млн рублей.

«Я против застройки Почаинского оврага, тем более учитывая историческую ценность данной территории. Ни в революцию, ни при советской власти его не застроили, зачем мы сегодня будем это делать. Он должен принадлежать всем нижегородцам», — приводит слова Панова официальный портал Нижнего Новгорода.

На этой же встрече глава Нижнего Новгорода Владимир Панов сообщил, что в мае сменится руководитель комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами и изменится структура комитета.