В Нижнем Новгороде изменят структуру и руководство комитета управления горимуществом

Глава Нижнего Новгорода Владимир Панов на встрече с предпринимателями города сообщил, что в мае сменится руководитель комитета по управлению имуществом и земельными ресурсами (КУГИ и ЗР).

Нынешний руководитель комитета Валентина Никулина в мае покинет свой пост. Кто займет ее кресло, пока держится в тайне.

Также глава Нижнего Новгорода заверил, что изменится и принцип работы комитета. Так Панов ответил на критику работы комитета, которую озвучили предприниматели, передает «Коммерсант».

Ранее стало известно, что депутат Городской думы Дзержинска Владислав Сивый может занять место Никиты Сорокина в Законодательном собрании Нижегородской области.