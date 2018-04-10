Гидрометцентр РТ: в Татарстане потеплеет только на один день

Сегодня в Татарстане ожидается до +18 градусов, но такое потепление — только на один день, сообщили «Реальному времени» в Гидрометцентре РТ.

В переходный период от зимней погоды к весенней, а именно в апреле, такие перепады температуры — это нормально, отметили синоптики. Кроме того, говорить об аномальном потеплении нельзя, так как уже завтра, согласно официальному прогнозу, температура воздуха опустится до +7 градусов.

Ранее стало известно, что сегодня температура составит от +10°С до +15°С, в западных районах республики до +18°С. В Казани днем ожидается от +15°С до +17°С. В Набережных Челнах дневная температура воздуха составит от +11°С до +14°С.