Сегодня в Татарстане потеплеет до +18

Во вторник, 10 апреля, в Республике Татарстан ожидается переменная облачность. Без осадков.

Ветер юго-западный, утром и днем местами сильный, порывами до 15—18 м/с.

Как сообщается на сайте Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ, максимальная температура днем по Татарстану составит от +10°С до +15°С, в западных районах до +18°С.

В Казани днем ожидается от +15°С до +17°С. В Набережных Челнах дневная температура воздуха составит от +11°С до +14°С.

Ранее в МЧС по РТ предупредили о сильном ветре 10 апреля.

