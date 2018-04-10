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Гендиректор «Казань Арены»: отопление для трибун стоит около 150 млн рублей

11:20, 10.04.2018 4
Гендиректор «Казань Арены»: отопление для трибун стоит около 150 млн рублей
Фото: "Реальное время"

Генеральный директор «Казань Арены» Радик Миннахметов в эксклюзивном интервью «Реальному времени» рассказал, как отопление на трибунах может повлиять на посещаемость футбольных матчей.

— Нужна системная, последовательная работа с болельщиками. Но опять-таки, если это делать, надо начинать с отопления трибун. Мы говорим об этом с 2013 года, с самого первого дня. Не может нормальный человек прийти на стадион с ребенком и в -10 сидеть полтора часа. Он придет на матч, отморозит себе ноги, заболеет, две недели полечится и скажет: нет, ребят, спасибо, больше я на футбол не пойду. Отопление этот вопрос решает.

— Сколько стоит это удовольствие?

— 130—150 миллионов рублей в зависимости от производителя. Весь стадион. Это не такие большие деньги, учитывая, что трафик сразу поднимется на 30—40%.

— Но стадион ведь принадлежит не «Рубину», а вам. Устанавливать отопление на чужом стадионе не совсем логично.

— А кто получает доходы? Свои доходы мы получаем с аренды. Понятно, что с отопления трибун мы, как стадион, доходов не имеем. Но, конечно же, заинтересованы в комфорте всех наших гостей.

Все интервью с Радиком Миннахметовым читайте в интернет-газете «Реальное время».

СпортФутбол Татарстан
комментарии 4

комментарии

  • Анонимно 10 апр
    Поучитесь у ХК Ак Барс.Они умело все организовали,и питание,и парковку,и заполняемость.А у этих нет ни желания,ни умения-одни просьбы
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  • Анонимно 10 апр
    Дают же и будут тем кого любят)
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  • Анонимно 10 апр
    А может попробовать сыграть в футбол как раньше летом?
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  • Игорь Чепахин 11 апр
    Хочу заметить, что переход чемпионата на график весна-осень ничего не дал. Клубных побед, мягко скажем, не прибавилось, про сборную вообще молчу.Прибавилось количество травм у игроков сборной от весеннего футбола и простудных заболеваний у немногочисленных зрителей.
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