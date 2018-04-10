Гендиректор «Казань Арены»: отопление для трибун стоит около 150 млн рублей

Фото: "Реальное время"

Генеральный директор «Казань Арены» Радик Миннахметов в эксклюзивном интервью «Реальному времени» рассказал, как отопление на трибунах может повлиять на посещаемость футбольных матчей.

— Нужна системная, последовательная работа с болельщиками. Но опять-таки, если это делать, надо начинать с отопления трибун. Мы говорим об этом с 2013 года, с самого первого дня. Не может нормальный человек прийти на стадион с ребенком и в -10 сидеть полтора часа. Он придет на матч, отморозит себе ноги, заболеет, две недели полечится и скажет: нет, ребят, спасибо, больше я на футбол не пойду. Отопление этот вопрос решает.

— Сколько стоит это удовольствие?

— 130—150 миллионов рублей в зависимости от производителя. Весь стадион. Это не такие большие деньги, учитывая, что трафик сразу поднимется на 30—40%.

— Но стадион ведь принадлежит не «Рубину», а вам. Устанавливать отопление на чужом стадионе не совсем логично.

— А кто получает доходы? Свои доходы мы получаем с аренды. Понятно, что с отопления трибун мы, как стадион, доходов не имеем. Но, конечно же, заинтересованы в комфорте всех наших гостей.

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