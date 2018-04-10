На уборку снега мэрия Ижевска потратила 100 миллионов рублей

За эту зиму администрация Ижевска потратила на уборку снега с улиц около 100 млн рублей. За это время было вывезено около 310 тыс. тонн снега.

«Со следующей недели планируется приступить к «влажной» уборке проезжей части и тротуаров с использованием поливомоечных машин», — приводит агентство «Удмуртия» слова МУП «ДРЭУ» Алексея Красноперова.

В настоящее время в Ижевске продолжаются противопаводковые мероприятия: расчищена система ливневой канализации общей протяженностью 4 400 погонных метров, выполнены работы по прочистке водопропускных труб и канав (6 600 погонных метров). Кроме того, проводились работы по очистке колодцев ливневой канализации, откачке воды, расчистке оголовков водопропускных труб.

Напомним, что ранее глава Удмуртии Александр Бречалов раскритиковал власти Ижевска за плохую уборку снега. Он подчеркнул, что сугробов на главных улицах города слишком много.