АСВ выплатило 99,7% страхового возмещения вкладчикам «ИнтехБанка» на 13,5 млрд рублей

За первый год конкурсного производства в отношении ПАО «ИнтехБанк» конкурсный управляющий кредитной организации, Агентство по страхованию вкладов, выплатило вкладчикам 99,7% страхового возмещения на сумму 13,5 млрд рублей. Об этом сказано на сайте АСВ.

С 12 апреля прошлого года на удовлетворение требований кредиторов направлены средства в размере 1,7 млрд рублей.



Агентство за последний год направило в адрес должников «ИнтехБанка» более 470 исков на сумму 21,7 млрд рублей, из которых удовлетворено 325 заявлений на сумму 6,55 млрд рублей. Кроме того, возбуждено 339 исполнительных производств на сумму 2,4 млрд рублей.



Также в суд подано 381 заявление о признании сделок недействительными на сумму 4,7 млрд рублей.

Отметим, что размер установленной задолженности банка по состоянию на конец февраля составил 24,4 млрд рублей перед 3640 кредиторами.