«ИнтехБанк» подал иски к казанским компаниям на 623 миллиона рублей

«ИнтехБанк» в лице конкурсного управляющего, Агентства по страхованию вкладов (АСВ), подал иск в Арбитражный суд Республики Татарстан против казанских компаний на общую сумму в 623 млн рублей. Это следует из материалов арбитража.

Все исковые заявления поступили в суд первой инстанции накануне, 9 апреля. Первый иск направлен в отношении ООО «Жасмин» на сумму в 831,6 млн рублей.



В Едином государственном реестре юридических лиц сказано, что генеральным директором и учредителем компании является Сергей Пиков. Ее основная деятельность связана с консультированием по вопросам коммерческой деятельности и управления.



Другой иск на 352 млн рублей направлен к ООО «Сейба» (предоставление финансовых услуг) и ООО «Домин» (покупка и продажа собственного недвижимого имущества).

Третий иск на 151 млн рублей «ИнтехБанк» подал против ОАО «Востокстройтрансгаз» (строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения) и ООО «Управляющая компания «Казань» (управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе).

Напомним, что «ИнтехБанк» в конце марта уже подавал исковое заявление к ООО «Домин». Тогда сумма требований составила 831,6 млн рублей. В обеспечении по иску было отказано. Следующее заседание намечено на конец мая.