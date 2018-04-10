«Теория заката» стала фильмом года по версии анимационной премии «Икар»

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Мультфильм «Теория заката» режиссера Романа Соколова признан фильмом года по версии российской Национальной анимационной премии «Икар». Это картина о маленьком человеке, который каждую ночь следит за тем, чтобы наступил новый день.

Также фильмом года в прокате назвали картину Лео Габриадзе «Знаешь, мама, где я был?». Актером года стал Валерий Гаркалин («Тихий ужин без соли»). Галина Голубева победила в номинации «Художник года» («Ах как наши космонавты»), сообщает «РИА Новости».



Ранее картина режиссера Бориса Хлебникова «Аритмия» получила премию «Ника» в номинации «Лучший фильм».