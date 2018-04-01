Премию «Ника» за лучший фильм получила картина «Аритмия»
Картина режиссера Бориса Хлебникова «Аритмия» получила премию «Ника» в номинации «Лучший фильм».
В этой номинации также были представлены фильмы «Нелюбовь» Андрея Звягинцева, «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов» Александра Ханта, «Салют-7» Клима Шипенко, «Теснота» Кантемира Балагова, «Холодное танго» Павла Чухрая.
Также «Аритмия» была удостоена наград «Лучший режиссер» (Борис Хлебников), «Лучшая мужская роль» (Александр Яценко), «Лучшая женская роль» (Ирина Горбачева), «Лучший сценарий», пишет ТАСС.
Премию за лучшую женскую роль второго плана получила Алиса Фрейндлих за фильм «Большой». В категории «Лучшая мужская роль второго плана» победителей двое: Владимир Ильин («Время первых») и Сергей Гармаш («Холодное танго»).
Ранее фильм российского режиссера Тимура Бекмамбетова «Профиль» выиграл приз зрительских симпатий программы «Панорама» Берлинского кинофестиваля.ОбществоКультура
комментарии