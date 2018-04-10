Аналитики: траты россиян в марте выросли по сравнению с февралем

Аналитики исследовательского холдинга «Ромир» выяснили, что расходы россиян в марте выросли по сравнению с февралем из-за трат на подарки к 8 Марта, при этом средний чек при походах в магазин не увеличился. Однако самих походов стало больше.

«Общие повседневные расходы россиян в марте показали традиционный уверенный рост по сравнению с предыдущим месяцем, так, относительно февраля повседневные траты россиян увеличились на 10,8%, что несопоставимо выше месячной инфляции, рассчитанной Росстатом в размере 0,3%», — говорится в исследовании (есть у «РИА Новости»).



Исследование основано на данных потребления 30 тысяч россиян, 11 тысяч домохозяйств в 180 городах с населением более 10 тысяч человек.



Ранее сообщалось о «нетипично большом оттоке» с банковских депозитов в начале года: население забрало с рублевых счетов в финансовых учреждениях почти полтриллиона рублей, или более 2% своих денег.