Небензя возмутился хамством Великобритании, Франции и США по отношению к России

США, Великобритания и Франция ведут конфронтационную линию в отношении России, используя широкий арсенал методов, в том числе хамство, которого не было даже во время «холодной войны». Об этом заявил постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя в ходе выступления в Совете.

«Глубоко встревожены тем, что в ряде столиц, прежде всего в Вашингтоне и в слепо следующих в его фарватере Лондоне и Париже, целенаправленно взяли курс на нагнетание международной напряженности. Руководство США, Великобритании и Франции без каких бы то ни было оснований и не задумываясь о последствиях ведет конфронтационную линию по отношению к России и Сирии и подталкивает к этому других», — сказал дипломат.

По его словам, при этом используется широкий арсенал методов, среди которых клевета, оскорбления, воинственная риторика, шантаж, санкции и угроза применения силы против суверенного государства.

«Беспардонно грозят России. Тон, в котором это делается, перешел границы допустимого. Даже во времена холодной войны такого хамства по отношению к моей стране ваши предшественники себе не позволяли. Что дальше?», — цитирует постпреда RT.

Ранее США возложили на Россию ответственность за возможную химатаку в Сирии. В Минобороны РФ опровергли эту информацию.