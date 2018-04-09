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В регионах введут мониторинг оказания паллиативной помощи

18:04, 09.04.2018
В регионах введут мониторинг оказания паллиативной помощи
Фото: pxhere.com

До 1 июня 2018 года Минздрав и Минтруд должны ввести во всех российских регионах мониторинг оказания паллиативной медицинской помощи.

В том числе ведомства должны вести мониторинг обеспечения граждан лекарственными препаратами, содержащими наркотические и психотропные вещества, передает «Коммерсант».

До 1 мая 2018 года Минздрав должен ввести систему учета пациентов, нуждающихся в получении паллиативной медицинской помощи. При этом к 1 июля 2018 года должна быть готова программа по информированию врачей и пациентов о праве больного на получение паллиативной медпомощи.

Ранее правительство России скорректировало предельные сроки ожидания специализированной медицинской помощи для пациентов с онкологическими заболеваниями.

ОбществоМедицина
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