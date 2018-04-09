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Акции Сбербанка упали на 20%

16:32, 09.04.2018
Акции Сбербанка упали на 20%
Фото: commons.wikimedia.org / V. Vizu

Падение обыкновенных акций Сбербанка на Московской бирже превысило 20%, префы потеряли 18,9%.

Стоимость обыкновенных акций локально опускалась до 205 рублей за штуку, префов — до 176 рублей. Это минимум с 8 ноября 2017 года.

Напомним, после введения новых санкций США в отношении 38 российских политиков, бизнесменов и ряда компаний российские индексы рухнули 9 апреля на 5—6% на фоне новых санкций США. Курс доллара на Московской бирже торгуется выше отметки в 60 рублей, евро — 74 рубля.

Ранее стало известно, что совокупное состояние 50 богатейших людей России за полдня сократилось более чем на $12 млрд.

ЭкономикаФинансы
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