Акции Сбербанка упали на 20%

Падение обыкновенных акций Сбербанка на Московской бирже превысило 20%, префы потеряли 18,9%.



Стоимость обыкновенных акций локально опускалась до 205 рублей за штуку, префов — до 176 рублей. Это минимум с 8 ноября 2017 года.

Напомним, после введения новых санкций США в отношении 38 российских политиков, бизнесменов и ряда компаний российские индексы рухнули 9 апреля на 5—6% на фоне новых санкций США. Курс доллара на Московской бирже торгуется выше отметки в 60 рублей, евро — 74 рубля.

Ранее стало известно, что совокупное состояние 50 богатейших людей России за полдня сократилось более чем на $12 млрд.