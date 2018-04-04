Новостройки Нижнего Новгорода: падение ввода, высокие цены и обилие москвичей и турок

Анализ рынка первичной недвижимости столицы Нижегородской области

«Реальное время» продолжает изучать рынок новостроек Поволжья. После «первички» Самары и Уфы мы рассмотрели цены на новую недвижимость Нижегородской области. Это один из немногих регионов округа, где удержали планку ввода жилья на уровне предыдущего года — 1,3 млн кв. м даже с небольшим приростом (+2,4%). В самом Нижнем Новгороде после серьезного спада 2016 года (–31%) наращивают объемы многоквартирных домов. О том, кто заправляет на рынке «первички» в регионе, какие мега-проекты пользуются популярностью и по какой цене — подробнее в материале «Реального времени».

По вводу МКД не достигли даже уровня 2015 года

В объемах ввода жилья нижегородцы на четвертой строчке в Поволжье. За прошлый год в области построили и сдали 1,303 млн кв. м, что на 2,4% больше, чем годом ранее. На фоне отрицательных показателей львиной доли регионов это можно отнести к плюсам. Более заметный прирост в ПФО продемонстрировал только Пермский край — плюс 4% к уровню 2016 года.

Как и в Татарстане, в Нижегородской области построенные объемы почти поровну делят между собой застройщики индивидуального (650 кв. м) и многоквартирного (652 кв. м) жилья. Правда, положительной динамикой отличились лишь первые, сдав на 46 тысяч «квадратов» больше (+7,7%), у вторых — снижение на 2,3%, тем не менее по сдаче МКД субъект находится на пятом месте в округе.

В Нижегородском центре научной экспертизы «Реальному времени» привели данные по вводу жилья и в самом городе. По итогам года в Нижнем Новгороде сдали 474,263 тыс. кв. м жилья, из них многоквартирное жилье составило 344,693 тыс. кв. м, что заметно меньше, чем в предыдущие годы.

Татьяна Романчева: «Не только в Нижнем Новгороде, но и в Казани живут по определенному маркетинговому циклу рынка. Невзирая на санкции и кризис, этот цикл примерно десятилетний». Фото domoynn.ru



— Мы не достигли даже уровня 2015 года, — говорит директор центра Татьяна Романчева и поясняет почему, — Не только в Нижнем Новгороде, но и в Казани живут по определенному маркетинговому циклу рынка. Невзирая на санкции и кризис, этот цикл примерно десятилетний. После подъема обязательно идет спад и накопление спроса. Поэтому, когда в 2014 году мы были на пике ввода, дальше мы соответственно спускаемся вниз. Потому что начинаются кризисные явления, объектов строят меньше, а на объемах ввода это сказывается через 2-3 года.

При этом проблемных строек в регионе осталось немного, как уверяют областные власти. Обманутые дольщики в основном были у федеральных компаний «Квартстрой» и «Су-155». По первому застройщику в том году сдали два долгостроя, по второму — четыре. «Еще два проекта «Квартстроя», как уже объявило правительство, завершены не будут, и дольщики, вероятно, получат какую-то компенсацию. Это дом на ул. Гончарова и ЖК «Университетский», — говорит Татьяна Романчева.

Как долгострои вывели Советский район в лидеры

В целом построенные в Нижнем Новгороде объемы жилья превысили показатели прошлого года незначительно — на 5,46%.

— Самое большое падение ввода многоквартирных домов — на 31% — произошло в 2016 году. В этом году, напротив, наблюдается небольшой подъем по МКД. Лидерами по вводу жилья в Нижнем Новгороде стали Советский, Ленинский и Сормовский районы, — говорит Романчева и поясняет, почему. Так в прошлом году в городе сдали около 63 тысяч «квадратов» в домах, которые считались долгостроями, за счет этих объемов территория Советского района и возглавила рейтинг.

Согласна с коллегой и Юлия Федосеева, сотрудник агентства «Новостройки» РК «Манхэттен», город Нижний Новгород.

— Рынок сейчас активен, потому что конкуренция высокая. Покупатели интересуются как однокомнатными, так и двухкомнатными квартирами, очень пользуется спросом евроформат: 1+, 2+, 3+. Менее популярны стали студии, ощущается затоваренность ими на рынке. Объемы ввода многоквартирных домов снизились, все-таки сказываются ужесточения требований к застройщикам, мелкие игроки уходят с рынка.

«Жилстрой-НН» в том году сдал 72 тысячи кв. м, текущих строек — 83 тысячи кв. м. Компания принадлежит депутату областного Заксобрания Евгению Березину. Фото zilstroynn.nnov.org



Депутат Березин и его госконтракты на 4 млрд

Самые крупные строительные компании в регионе сдают в среднем от 50—70 тысяч кв. м жилья в год. В этом их сходство с башкирским рынком недвижимости. Например, по итогам 2017 года нижегородская тройка лидеров по вводу домов («Жилстрой-НН», КМ «Акундиновка», ГК «ЭкоГрад») в совокупности построила не более 200 тысяч квадратных метров.

Застройщик «Жилстрой-НН» в том году сдал 72 тысячи кв. м, текущих строек — 83 тысячи кв. м. Компания принадлежит депутату областного Заксобрания Евгению Березину, собственнику еще восьми фирм. На рынке с 2000 года, строит в основном панельное жилье экономкласса. Из известных проектов — крупный ЖК «Юг» из 20 домов на берегу Оки в Автозаводском районе. У девелопера собственный производственный комплекс из двух заводов по выпуску железобетонных изделий, асфальтобетонного завода, предприятия по производству брусчатки, сети речных портов в Нижнем Новгороде и области, а также большой парк строительной техники.

Березину достаются многие крупные государственные контракты в регионе. По информации из открытых источников, на его счету 43 госконтракта на сумму свыше 4 млрд рублей и не только в части возведения жилья. Например, в 2016 году он выиграл аукцион на реконструкцию проспекта Молодежный в Нижнем Новгороде — дороги, которую строят в рамках подготовки к ЧМ-2018 по футболу. Стоимость услуг по проекту застройщик оценил в 3,8 млрд рублей. Недавно «Жилстрой-НН» выкупил под застройку 137 га в Сормовском районе, но в ближайшие годы не намерен осваивать территорию. Сейчас у него в приоритете продолжение второй очереди ЖК «Юг» и комплексная застройка Артемовских лугов в Кстовском районе области.

— «Жилстрой-НН» одна из крупных компаний в области, строит хорошо, застроила много микрорайонов, и все у них активно продается. ГК «Столица Нижний» — также хороший девелопер, который строит и эконом-класс и бизнес-класс, все в отличном качестве, — говорит Юлия Федосеева. Вторая компания, которую она отметила, находится на втором месте по объемам текущего строительства.

Компания известна своим масштабным проектом ЖК «Анкудиновский парк» в Кстовском районе на 650 тысяч кв. м жилья. Фото Оss / skyscrapercity.com

Засилье москвичей и «Жюль Верн» от «Умы Турман»

Другой лидер по вводу жилья — «КМ Анкудиновка» — по итогам года на втором месте в области — 68 тысяч кв. м, текущих строек 87 тысяч «квадратов». Фирма входит в группу компаний «Каркас Монолит», собственники которой — турецкий бизнесмен Кайнар Нарт Мехмет Эммин (50%) и два нижегородских предпринимателя Игорь Вашурин (45%) и Дмитрий Аляпин (5%).

Компания известна своим масштабным проектом ЖК «Анкудиновский парк» в Кстовском районе на 650 тысяч кв. м жилья. Правда, дольщики отдельных домов первой очереди обеспокоены переносом сроков сдачи. Кроме жилья «Каркас Монолит» также строит объекты коммерческой недвижимости (БЦ «КМ Сити», ТРЦ «Фантастика») и заводы под ключ.

— Этот застройщик активизировался года три назад. У него мега-проект в Кстовском районе («Анкудиновский парк») — высотные дома, которые он начал сдавать в прошлом году. Это местная компания, в учредителях есть турок, который уже давно на нашем рынке работает, — говорит Романчева.

На рынке новостроек в регионе много и московских строительных компаний. Столичные застройщики регистрируются на территории Нижнего Новгорода, строят дома и конкурируют с местными девелоперами в креативе по привлечению клиентов. Например, московская компания «НовМонолитСтрой» при возведении своего проекта «Жюль Верн» построила памятник французскому писателю и выпустила одноименный клип, где спела группа «Ума Турман».

— У этой компании основной инвестор москвич хоть и с нижегородскими корнями. «НовМонолитСтрой» ввела 32,500 тыс. кв. м. жилья — это как раз первая очередь «Жюль Верна». У нас цены на жилье достаточно высокие для Приволжского региона в целом, и это привлекает инвесторов в наш город. Я не говорю о расходной части проектов, потому что она у нас тоже самая большая в ПФО, — говорит руководитель центра научной экспертизы.

На рынке «Экоград» 12 лет, компания стала участником федеральной программы «Жилье для российской семьи» и возводит так называемые «путинки» в крупнейшем в области жилом комплексе «Окский берег». Фото ttvp / skyscrapercity.com

Экс-партнеры не поделили «Окский берег»

ГК «ЭкоГрад» на третьем месте по вводу жилья в 2017 году в области — 51 тысяча кв. м, но возглавил топ застройщиков Нижегородской области по текущему строительству — 260 тысяч кв. м, тем самым увеличив долю на рынке до 16,21% (было 15,85%).

Группа компаний включает в себя проектный институт, дирекции строительства жилья и инженерных коммуникаций, несколько сервисных компаний и агентство недвижимости.

На рынке «Экоград» 12 лет, компания стала участником федеральной программы «Жилье для российской семьи» и возводит так называемые «путинки» в крупнейшем в области жилом комплексе «Окский берег». По планируемым объемам — 1,5 млн кв. м жилья — проект сопоставим с казанским соципотечным микрорайоном «Салават купере». На данный момент в нижегородском ЖК сданы 142 из 146 домов. В учредителях ООО «Экоград» российский предприниматель Александр Кустов (90%) и турецкий бизнесмен Калра Сатиш Кумар (10%). Под конец года группа компаний и председатель совета директоров, депутат Заксобрания области Надир Хафизов оказались вовлечены в судебную тяжбу с бывшим бизнес-партнером Александром Чуркиным. Истец требует отступных 11 млн рублей и обвиняет старых коллег в том, что его незаконно вывели из состава учредителей.

Новостройки в Нижнем Новгороде на 67% — это жилье эконом-класса. Средняя цена «квадрата» по городу на конец года — 60,194 рубля. «Это вследствие того, что у нас все-таки больше эконом-класса», — отметила Романчева. При этом за год цена упала всего на 1,9%, можно говорить о стабильности цены. По словам эксперта, на ипотеку приходится 80% всех сделок в продажах эконом-класса.

Квартиры в нагорной части города котируются дороже, чем в заречной, зато здесь и падение стоимости жилья заметнее. По сравнению с «первичкой» вторичный рынок Нижнего Новгорода также показал небольшое снижение в объемах — 7,74%, а средняя цена — 61,995 руб. за кв. м, падение за год составило 3,09%.

«Цены на новостройки стабильны, застройщики делают скидки, но в пределах разумного. Такого, как на вторичном рынке, падения на 20%, нет. По реальным ценам все продается», — отметила Юлия Федосеева. Фото nn.ru



— Обычно вторичный рынок в цене у нас всегда опережал первичный где-то на 10%, сейчас разница между ними невелика и составляет 0,3%, — говорит Татьяна Романчева.

— Цены на новостройки стабильны, застройщики делают скидки, но в пределах разумного. Такого, как на вторичном рынке, падения на 20%, нет. По реальным ценам все продается. Самые популярные районы — Нижегородский и Федосеевский. Средняя цена на «однушки» 2—2,6 млн рублей, самые недорогие идут от 1,7 млн, — отметила Юлия Федосеева.

Дорогие и дешевые новостройки

Аналитики «Реального времени» изучили предложения на рынке новостроек Нижнего Новгорода. Традиционно мы составили топ-10 дорогих и дешевых новостроек региона.

(В рейтинге указаны цены на однокомнатные квартиры, название ЖК, застройщик и цена в тыс. руб./кв. м).

Топ-10 дорогих новостроек

«Дом на Свободе», «Стройинвест-52» — 90—139 «Дворянский», д.1, «Элитстрой» — 107—115 «Атлант сити», «Атлант» — 79,4—141 «Воскресная слобода», «Жилстрой-НН» — 100 «Классика-Модерн», ГК «Сокольники» — 85—90 «Маршал Град», д.2, «Объектстрой» — 76,65—81,90 «Жюль Верн», «НовМонолитСтрой» — 69—83,8 «На Ошарской», ГК «Выбор» — 75 «Аквамарин», уч. 5, «Столица Нижний» — 74,5—76,9 «Высоково», ВОИК-НН — 69—78

Топ-10 дешевых новостроек

«Окский берег», «Экоград», «Капстройинвест» — 36—44 «Солнечный город», д. 214, «Холдинг НН» — 40—42 «Акварель», 4 оч., «Деметра» — 40—42,1 «Волжский берег», «Волжский берег» — 42 «Ватсон», «Омега» — 44—46; «Сергиевская слобода», «Сергиевская слобода» — 45 «Аквамарин», кв. 2, д. 5, «Столица Нижний» — 49,2—51,9 «Аквамарин», кв. 2, д. 4, «Столица Нижний» — 50,6—54,2 «Аквамарин», кв. 2, д. 6, «Столица Нижний» — 52,2—53,2 «Москва Градъ», «Андор» — 51,2—54,8 «КМ Анкудиновский парк», д. 10, «КМ Анкудиновка» — 52—54,5

Цены на новостройки Нижнего Новгорода

Инициатор-застройщик Инициатор-застройщик Название проекта (ЖК или жилой дом в случае точечной застройки) Местонахождение: Площадь земельного участка, тыс. кв.м Класс жилья Инициатор-застройщик район улица комфорт / бизнес / элит 1-комн. 2-комн. 3-комн. ООО «Семашко» ЖК «Тринити», 1 корпус, ООО «ГеоСервис» Нижегоросдский Ульянова, Семашко, Ковалихинская, Невстерова 1,62 элит ГК «Андор» ЖК «Красная поляна», 3 дом, ООО «СС-Проект» Кстовский деревня Афонино 4,347 комфорт ЖК «Буревестник» Сормовский Коминтерна 5,548 комфорт проданы ЖК «Москва Градъ», дом 60/1 Московский Московское шоссе 8,45 комфорт 51,2-54,8 дом 60/2 Московский Московское шоссе 5,08 комфорт 51,2-54,8 дом 60/3 Московский Московское шоссе 6,58 комфорт нет в продаже ООО «СтройКонсалтинг» ЖК «Премиум», дома 1 и 2 Нижегоросдский Ульянова, Трудовая, Большая Печерская, Провиантская не указано бизнес