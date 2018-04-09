Акции ВТБ упали на 10% из-за санкций США

Акции ВТБ на Мосбирже упали на 10% после включения президента-председателя правления банка Андрея Костина в черный список минфина США.

Сам Андрей Костин ранее называл «мелочами» свое включение в список. «Я русский человек, живу в России и буду жить в России. И поэтому, ну, какие-то неудобства будут, но это мелочи, возможность не поехать на сессию МВФ или еще какие-то… Мы это переживем», — передает «Коммерсант».

Ранее сообщалось, что ВТБ увеличил выдачу ипотеки в 1,5 раза.

Напомним, в пятницу, 6 марта, минфин США ввел обещанные санкции против 38 российских бизнесменов, а также официальных лиц и компаний. Некоторые компании уже ощутили на себе их действие — акции компании UC Rusal подешевели почти на 50%.