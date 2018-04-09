СМИ: власти США обсудят новые антироссийские санкции

Власти США обсудят новые антироссийские санкции, сообщил близкий к Госдепу США источник.

По информации источника, знакомого с ситуацией, обсуждение новых санкций против России в Белом доме пройдет уже на этой неделе. Предположительно, их представит известный своими радикальными взглядами советник президента США Дональда Трампа Джон Болтон, сообщает «Комерсант».



Напомним, в пятницу, 6 марта, Минфин США ввел обещанные санкции против 38 российских бизнесменов, а также официальных лиц и компаний. Некоторые компании уже ощутили на себе их действие — акции компании UC Rusal подешевели почти на 50%.