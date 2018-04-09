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СМИ: власти США обсудят новые антироссийские санкции

11:43, 09.04.2018 1
СМИ: власти США обсудят новые антироссийские санкции
Фото: mil.ru

Власти США обсудят новые антироссийские санкции, сообщил близкий к Госдепу США источник.

По информации источника, знакомого с ситуацией, обсуждение новых санкций против России в Белом доме пройдет уже на этой неделе. Предположительно, их представит известный своими радикальными взглядами советник президента США Дональда Трампа Джон Болтон, сообщает «Комерсант».

Напомним, в пятницу, 6 марта, Минфин США ввел обещанные санкции против 38 российских бизнесменов, а также официальных лиц и компаний. Некоторые компании уже ощутили на себе их действие — акции компании UC Rusal подешевели почти на 50%.

ОбществоВласть
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 09 апр
    бедняги всё мучаются, всё время изобретают что бы такого плохого придумать для нас))) Взяли бы и просто свернули все отношения, отозвали послов и всё на этом.)))
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