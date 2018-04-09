В 2018 году на лечение по ОМС потратят на 21,5% больше — около 11 тысяч рублей в год на человека

На лечение россиян в 2018 году запланировали на 21,5% больше денег, чем в прошлом году. Это около 10,8 тыс. рублей на лечение одного застрахованного по системе ОМС пациента.

В программу включили медицинскую помощь онкобольным, а также выделили дополнительные средства на реабилитацию. Однако эксперты отмечают, что на лечение одного пациента в год необходимо не менее 30 тыс. рублей, сообщают «Известия».

Общий размер субвенции на ОМС в 2018 году составил 1,87 трлн рублей.



Ранее Министерство здравоохранения и Фонд обязательного страхования (ФОМС) предложили лишать безработных и самозанятых россиян бесплатных полисов обязательного медицинского страхования (ОМС).