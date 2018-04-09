Курс биткоина вырос из-за интереса Рокфеллеров и Сороса к криптовалютам

После сообщений об интересе к криптовалютам со стороны Сороса и Рокфеллеров криптовалюты отметились ростом на прошедших 8 апреля торгах. Биткоин прибавил в цене на 2,1% до $7 тыс., Ethereum на 3,6%, или $400.

«Радостно видеть, что компании с историческим опытом Сороса и Рокфеллера начинают получать доступ к блокчейну и криптовалютам. Надеюсь, в них будет вливаться все больше институционального капитала, что приведет к более зрелому и сложному рынку», — передает Business Insider со ссылкой на Энтони Помплиано, управляющего партнера специализирующейся на криптоинвестициях компании Full Tilt.

Ранее основанная Рокфеллерами компания Venrock объявила о партнерстве с венчурной компанией CoinFund, работающей в криптоиндустрии.

Напомним, накануне СМИ сообщили, что Soros Fund Management займется криптовалютным трейдингом. Сам Джордж Сорос в январе называл биткоин финансовым пузырем.