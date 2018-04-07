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Сорос планирует торговать криптовалютами

01:58, 07.04.2018
Сорос планирует торговать криптовалютами
Фото: commons.wikimedia.org

Глава отдела макроинвестиций в нью-йоркском семейном офисе Soros Fund Management Адам Фишер получил разрешение на торговлю виртуальными валютами.

Таким образом, американский финансист и миллиардер Джордж Сорос пересмотрел свое отношение к криптовалютам. В январе 2018 года в Давосе, где проходил международный экономический форум, Сорос резко критиковал биткойн, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на Bloomberg.

«Биткойн — это не валюта, поскольку валюта считается стабильным средством накопления, и курс валюты не может меняться на 25% в день», — заявил он тогда.

Напомним, в марте курс биткоина опустился ниже $9 000. Ранее Российская ассоциация криптовалют и блокчейна (РАКИБ) спрогнозировала рост биткоина до $50 тыс. к концу 2018 года.

ЭкономикаФинансы
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