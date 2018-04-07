Сорос планирует торговать криптовалютами

Глава отдела макроинвестиций в нью-йоркском семейном офисе Soros Fund Management Адам Фишер получил разрешение на торговлю виртуальными валютами.



Таким образом, американский финансист и миллиардер Джордж Сорос пересмотрел свое отношение к криптовалютам. В январе 2018 года в Давосе, где проходил международный экономический форум, Сорос резко критиковал биткойн, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на Bloomberg.

«Биткойн — это не валюта, поскольку валюта считается стабильным средством накопления, и курс валюты не может меняться на 25% в день», — заявил он тогда.

Напомним, в марте курс биткоина опустился ниже $9 000. Ранее Российская ассоциация криптовалют и блокчейна (РАКИБ) спрогнозировала рост биткоина до $50 тыс. к концу 2018 года.