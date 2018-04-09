Эксперты назвали топ-5 самых дорогих отечественных автомобилей

Эксперты составили рейтинг самых дорогих отечественных автомобилей. Стоимость таких авто начинается от 3,5 млн рублей.

Самым дорогим автомобилем эксперты признали Toyota Amulet со стоимостью в 15 млн рублей. Машина создана в единичном экземпляре, а кузов ее полностью обтянут кожей канадского бизона, сообщает Daily Motor.



На второй строчке расположился внедорожник ГАЗ «Тигр» с 205-сильным мотором. Цена в среднем составляет около 10 млн рублей. В топ-3 вошел прототип спорткара Marussia B1, который мог разгоняться до 100 км за 3,8 секунды благодаря 420-сильному двигателю. Цена за него начинается от 5,3 млн рублей. Компания обанкротилась, и до конвейера автомобиль не дошел.

Четвертое место занял автомобиль партийной элиты времен СССР — ГАЗ-13 «Чайка». Его стоимость начинается от 4,5 млн рублей. На пятой строчке расположился кроссовер Marussia, который также не дошел до серийного производства. Его прототип продали за 3,5 млн рублей.

Ранее стало известно, что АвтоВАЗ начал выпуск Lada 4x4 в камуфляжной окраске.