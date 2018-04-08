Суд Удмуртии впервые приговорил человека к заключению за создание фиктивных компаний

В Удмуртии суд впервые отправил человека в колонию за незаконное создание юридических лиц. Осужденный получил 1 год и 1 месяц колонии строгого режима.

Установлено, что в 2017 году житель Ижевска фиктивно создал пять организаций, используя в качестве их руководителей и учредителей подставных лиц, сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

В результате сведения об этих пяти организациях и подставных лицах внесены налоговым органом в Единый государственный реестр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

Осужденный взят под стражу в зале суда.

Ранее сообщалось, что в Ижевске суд арестовал и. о. директора Фонда капитального ремонта Удмуртии Алексея Горбунова. Его подозревают в присвоении имущества.



