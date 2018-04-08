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Центробанки стран ЕАЭС договорились об интеграции в банковском секторе

21:25, 08.04.2018
Центробанки стран ЕАЭС договорились об интеграции в банковском секторе
Фото: ru.wikipedia.org/ NVO

Центральные банки стран Евразийского экономического союза достигли согласия по вопросу о принципах интеграции в банковском секторе.

«В первую очередь мы сделали общие наброски решений по банковскому сектору, потому что в каждой из наших стран это ключевой сегмент финансового рынка. В договоре о ЕАЭС говорится, что мы будем двигаться к взаимному признанию лицензий, но мы пока обсуждаем подход упрощенного входа на рынки друг друга», — цитирует председателя Национального банка Республики Казахстан Данияра Акишева «Российская газета».

Глава Нацбанка отметил, что российский банк сможет получить лицензию на работу в Казахстане на упрощенных условиях, в отличие от организации из какой-то третьей страны.

Ранее стало известно, что в рамках ЦИПР страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) обсудят совместные цифровые проекты.

ЭкономикаБанки
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