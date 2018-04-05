Совместные цифровые проекты стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) будут обсуждаться в рамках ЦИПР

С 6 по 8 июня в рамках конференции ЦИПР пройдут мероприятия, организованные в партнерстве с Евразийской экономической комиссией, среди которых: пленарная сессия «Реализация цифровой повестки ЕАЭС», полуфинал конкурса «Евразийские цифровые платформы», будут обсуждаться проекты, которые в странах уже начаты и вновь зарождающиеся.

Евразийская экономическая комиссия является официальным партнером конференции ЦИПР-2018 — главного события цифровой экономики в России. Ключевая тема этого года — «Время цифровой кооперации». Речь пойдет не только о российских проектах, но и международных. Планируется, что в мероприятии примут участие порядка 6500 человек. Во время дискуссий, лекций, круглых столов, интерактивных демонстраций, проектных ралли и форумов выступят более 200 спикеров.

Состоится пленарная сессия с рабочим названием: «Реализация цифровой повестки ЕАЭС». Планируется обсудить механизм проработки инициатив в рамках цифровой повестки ЕАЭС и инициативы, преимущественно связанные с приоритетом проработки цифровой промышленной кооперации. На протяжении двух дней конференции будет проходить российский полуфинал конкурса инновационных проектов «Евразийские цифровые платформы».

Свои разработки представят 12 проектов из Российской Федерации. Четыре из них выйдут в финал конкурса. Полуфиналы состоятся также в Республике Армения, Республике Беларусь, Республике Казахстан и Кыргызской Республике. Основные цели отбора: поиск инициатив, позволяющих расширить функциональные возможности Интегрированной информационной системы Евразийского экономического союза (ЕАЭС), а также реализация приоритетных направлений, установленных цифровой повесткой ЕАЭС.

Разработки участников конкурса должны учитывать основные направления реализации цифровой повестки ЕАЭС: «Цифровая прослеживаемость продукции и товаров» (безопасность потребителей, борьба с контрафактом, повышение собираемости платежей), «Цифровая промышленная кооперация» (импортозамещение, создание высокоэффективных цепочек добавленной стоимости), «Цифровая торговля» (увеличение объемов рынка, осведомленность о запросах индивидуального потребителя), «Цифровые транспортные коридоры» (сокращение сроков перевозок, повышение эффективности логистических систем), «Оборот данных» (создание цифровых активов, повышение эффективности управления) и «Регулятивные песочницы» (ускоренное внедрение новых бизнес-процессов).