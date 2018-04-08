Правительство РФ предложило штрафовать работодателей за недосып их водителей

Правительство предложило ввести ответственность для юрлиц и ИП за нарушение режима отдыха и сна водителей. Соответствующий законопроект, разработанный Минтрансом, внесен в Госдуму.

В документе предлагается установить штрафы в размере 3—5 тыс. руб. для водителей, 7—10 тыс. руб. для должностных лиц и 20—50 тыс. руб. для юридических лиц.

Увеличение штрафа обусловлено тем, что в стране увеличилось количество резонансных происшествий на транспорте, в том числе и ДТП с многочисленными жертвами, поясняется в законопроекте.



Ранее в ГИБДД России предложили установить «алкозамки» на автомобилях. Эта мера направлена на снижение смертности в ДТП.