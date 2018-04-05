ГИБДД России планирует ввести «алкозамки» на автомобилях для снижения смертности в ДТП

ГИБДД России планирует ввести «алкозамки» на автомобилях. Такая мера предлагается в плане по реализации долгосрочной стратегии безопасности движения, согласно которому планируется достичь нулевой смертности в ДТП к 2030 году.

Устройство не позволит завести машину, пока водитель не дыхнет в специальный датчик.

Также ГИБДД предлагает увеличить число перекрестков с круговым движением, поскольку они считаются более безопасными, чем классические светофорные.

В черновом варианте плана сказано и о выдаче временных прав для водителей-новичков с последующей заменой на постоянное удостоверение при отсутствии грубых нарушений ПДД, сообщает «Коммерсант».

Кроме того, эксперты предлагают навести порядок с автоматическими камерами и ввести жесткий запрет на пользование любыми гаджетами за рулем.

По словам начальника ГИБДД России Михаила Черникова, в план будут вноситься изменения, а утверждение его новой редакции состоится в ближайшие три месяца.

Ранее в России сотрудникам ДПС запретили штрафовать и проверять судей на алкоголь. Теперь сотрудники ДПС должны описать нарушение в рапорте и передать его вышестоящему руководству, которое передаст материалы в надзорное ведомство.