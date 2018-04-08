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Исполняющим обязанности главного тренера «Ахмата» назначен Игорь Ледяхов

06:59, 08.04.2018
Исполняющим обязанности главного тренера «Ахмата» назначен Игорь Ледяхов
Фото: скриншот fc-akhmat.ru

Игорь Ледяхов назначен исполняющим обязанности главного тренера грозненского «Ахмата» вместо покинувшего пост Михаила Галактионова. Об этом сообщается на официальной странице Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) в Twitter.

«Игорь Ледяхов назначен исполняющим обязанности главного тренера, об этом сообщил президент «Ахмата» Магомед Даудов», — сказано в сообщении.

Напомним, что Михаил Галактионов подал в отставку с поста главного тренера «Ахмата» в субботу после поражения от казанского «Рубина» в матче 25-го тура чемпионата России со счетом 2:3. Галактионов стал исполняющим обязанности главного тренера «Ахмата» в конце октября прошлого года после отставки Олега Кононова. После 24-х проведенных матчей «Ахмат» занимает 11-е место в таблице чемпионата России с 27 очками.

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