Исполняющим обязанности главного тренера «Ахмата» назначен Игорь Ледяхов

Игорь Ледяхов назначен исполняющим обязанности главного тренера грозненского «Ахмата» вместо покинувшего пост Михаила Галактионова. Об этом сообщается на официальной странице Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) в Twitter.



«Игорь Ледяхов назначен исполняющим обязанности главного тренера, об этом сообщил президент «Ахмата» Магомед Даудов», — сказано в сообщении.

Напомним, что Михаил Галактионов подал в отставку с поста главного тренера «Ахмата» в субботу после поражения от казанского «Рубина» в матче 25-го тура чемпионата России со счетом 2:3. Галактионов стал исполняющим обязанности главного тренера «Ахмата» в конце октября прошлого года после отставки Олега Кононова. После 24-х проведенных матчей «Ахмат» занимает 11-е место в таблице чемпионата России с 27 очками.