После игры с казанским «Рубином» главный тренер грозненского «Ахмата» покинул свой пост

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Михаил Галактионов сам попросил руководство «Ахмата» освободить его от занимаемой должности после поражения от казанского «Рубина» со счетом 2:3 в выездном матче 25-го тура чемпионата России.



«После матча 25-го тура с „Рубином“ главный тренер нашей команды Михаил Галактионов попросил об отставке. Несмотря на невпечатляющие результаты в весенней части сезона, на данном этапе клуб не планировал расставаться со специалистом, которому не так давно предложил длительный контракт. С другой стороны, понять Михаила Михайловича тоже можно. В ситуации, когда нет результата, это оказывает определенное давление на тренера», — цитирует пресс-служба клуба президента «Ахмата» Магомеда Даудова.

Галактионова назначили исполняющим обязанности главного тренера «Ахмата» в конце октября прошлого года после отставки Олега Кононова. После 24 проведенных матчей «Ахмат» занимает 11-е место в таблице чемпионата России с 27 очками.



«Решение не эмоциональное, взвешенное. На протяжении нескольких игр команда не добивается положительного результата, хотя я неоднократно отмечал, что по организации игры команда поступательно двигалась. К сожалению, результаты нас не устраивали», — прокомментировал отставку Галактионов.



Казанский «Рубин» обыграл в домашнем матче грозненский «Ахмат». Матч 25-го тура чемпионата России по футболу закончился со счетом 3:2.