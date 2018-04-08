ВКС России в 2018 году получат три полковых комплекта С-400

Воздушно-космические силы России получат в 2018 году три полковых комплекта зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400. Об этом сообщил главнокомандующий ВКС генерал-полковник Сергей Суровикин.

«На вооружении зенитных ракетных войск соединений ПВО стоят современные зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400 «Триумф», С-300 «Фаворит», зенитные ракетные пушечные комплексы (ЗРПК) «Панцирь-С». Только в 2017 году четыре зенитных ракетных полка перевооружены на ЗРС С-400 «Триумф». Еще три ЗРС С-400 поступят на вооружение ВКС в 2018 году», — приводит слова Суровикина «РИА Новости».

Напомним, что в середине декабря в Минфине РФ заявили о согласовании между Россией и Турцией кредита на покупку С-400. Позднее стало известно, что поставки С-400 в Турцию начнутся в 2019—2020 годах. В апреле этого года на заседании российско-турецкого Совета сотрудничества высшего уровня (ССВУ) принято решение о переносе начала поставок зенитно-ракетных комплексов на июль 2019 года.