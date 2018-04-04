Поставки российских С-400 в Турцию перенесены на июль 2019 года

Первые поставки российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400 в Турцию перенесены на июль 2019 года. Об этом по итогам заседания российско-турецкого Совета сотрудничества высшего уровня (ССВУ) сообщил замглавы секретариата оборонной промышленности Турции Исмаил Демир.

«Мы перенесли дату поставок систем С-400, указанную в подписанном с Россией соглашении, на июль 2019 года», — написал он в Twitter.



В середине декабря в Минфине РФ заявили о согласовании между Россией и Турцией кредита на покупку С-400. Позднее стало известно, что поставки С-400 в Турцию начнутся в 2019—2020 годах.

