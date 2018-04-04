Новости промышленности

21:47 МСК
Новости раздела
Промышленность

Поставки российских С-400 в Турцию перенесены на июль 2019 года

09:26, 04.04.2018 2
Поставки российских С-400 в Турцию перенесены на июль 2019 года
Фото: ru.wikipedia.org / Vitaly V. Kuzmin

Первые поставки российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400 в Турцию перенесены на июль 2019 года. Об этом по итогам заседания российско-турецкого Совета сотрудничества высшего уровня (ССВУ) сообщил замглавы секретариата оборонной промышленности Турции Исмаил Демир.

«Мы перенесли дату поставок систем С-400, указанную в подписанном с Россией соглашении, на июль 2019 года», — написал он в Twitter.

В середине декабря в Минфине РФ заявили о согласовании между Россией и Турцией кредита на покупку С-400. Позднее стало известно, что поставки С-400 в Турцию начнутся в 2019—2020 годах.

ПромышленностьОПК
комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 04 апр
    Персам, подобную байду, лет десять обещали продать.
    Ответить
    Анонимно 04 апр
    Обещать не значит жениться. Тем более что в турции спокойно сбивали самолеты, убили посла, а им еще и с-400. Так они еще и в нато. Цирк какой то подковерный
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Live pic Видеотрансляция VIII расширенное заседания Совета по предпринимательству при Президенте Республики Татарстан