Сегодня в Татарстане дождь и ветер порывами до 18 м/с

В воскресенье, 8 апреля, в Республике Татарстан ожидается облачная погода c прояснениями. Днем в большинстве районов небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. В отдельных районах республики туман.



Ветер северо-западный умеренный, местами сильный порывами до 15—18 м/с. Как сообщается на сайте Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ, максимальная температура днем по Татарстану составит от +3°С до +8°С. Ночью и утром на дорогах местами гололедица.

В Казани днем ожидается от +5°С до +7°С. В Набережных Челнах дневная температура воздуха составит от +4°С до +6°С.

Ранее МЧС России по Республике Татарстан опубликовало предупреждение о сильном ветре с 18 часов 7 апреля до 18 часов 8 апреля 2018 года.

