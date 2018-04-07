Новости общества

21:18 МСК
Новости раздела
Общество

Минниханов вновь выложил фото со Стивеном Сигалом

23:00, 07.04.2018

Президент Татарстана Рустам Минниханов снова встретился с известным актером Стивеном Сигалом. Фотографию с актером президент выложил на своей странице в Instagram и Twitter.

«С гражданином Российской Федерации Стивеном Сигалом», — написал президент в посте.


В последний раз Минниханов и Сигал виделись в 2016 году. Тогда голливудский актер прибыл с визитом в Казань. Также Минниханов и Сигал виделись на Всемирных играх кочевников в Киргизии. До этого актер посещал Татарстан в 2013 году.

Напомним, актер получил российское гражданство в ноябре 2016 года. Паспорт ему вручил лично президент РФ Владимир Путин.

Ранее СМИ сообщили, что сегодня Минниханов прибыл с рабочим визитом в Королевство Бахрейн.

ОбществоВласть Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Live pic Видеотрансляция VIII расширенное заседания Совета по предпринимательству при Президенте Республики Татарстан