Мужская сборная России не прошла в плей-офф чемпионата мира по керлингу

Мужская сборная России по керлингу уступила команде Южной Кореи со счетом 4:9 в заключительном матче предварительного раунда чемпионата мира в Лас-Вегасе и не вышла в плей-офф турнира.

За сборную России выступали Алексей Тимофеев (скип), Сергей Глухов (вице-скип), Артур Ражабов и Евгений Климов, Артем Шмаков провел матч в качестве запасного.

В итоговой таблице российские керлингисты заняли девятое место. В пяти матчах команда Александра Козырева праздновала победу, другие семь завершились поражениями, передает ТАСС.

Отметим, что мужская сборная России ни разу не выходила в плей-офф чемпионата мира. В прошлом году команда заняла последнее место, не сумев одержать ни одной победы в 11 матчах предварительного раунда.

В конце марта женская сборная России по керлингу дошла до полуфинала чемпионата мира, где уступила со счетом 6:7 команде Швеции.