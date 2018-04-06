МЧС и прокуратура проверили более 8,5 тысячи объектов с массовым пребыванием людей

Специалисты МЧС совместно с прокуратурой провели комплексные проверки пожарной безопасности в более чем 8,5 тыс. объектов с массовым пребыванием людей и торговли.



Сотрудники проверили только 50% от общего количества запланированных к проверке объектов. Всего необходимо проверить более 14,5 тыс. объектов до конца апреля.

«Более чем на 2 тыс. объектов персонал не обучен мерам пожарной безопасности. На 1,5 тыс. объектов материалы, используемые для отделки помещений и путей эвакуации, не соответствуют установленным требованиям», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Среди самых типичных нарушений: отсутствие систем дымоудаления, автоматизированных систем, включающих оповещение и отключающих общую вентиляцию, звуковых и световых оповещателей, загромождение путей эвакуации, отсутствие подъездов пожарной техники к объектам, отделка горючими материалами, просроченные огнетушители и многое другое.

Ранее «Реальное время» писало, что в России после проверок Генпрокуратуры закрыли 15 торговых центров.

Напомним, проверки в торгово-развлекательных центрах пройдут во всех субъектах РФ из-за пожара в «Зимней вишне».