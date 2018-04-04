В России после проверок Генпрокуратуры закрыли 15 торговых центров

В России закрыли 15 торговых центров после внеочередной проверки Генеральной прокуратуры в связи с гибелью 64 человек при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово 25 марта. Об этом официальный представитель надзорного ведомства Александр Куренной рассказал в интервью радиостанции «Говорит Москва».



«Есть ТЦ, которые предписано закрыть до устранения нарушений. Их немного, но они есть. Их около 10—15. Я не назову конкретные регионы, но такие точно есть в районе Урала. По-моему, это были Екатеринбург и Новосибирск. Некоторые предписали закрыть до устранения нарушений. Будут устранены нарушения в реальности, а не на бумаге, тогда обсудим», — заявил он.



Напомним, из-за пожара в «Зимней вишне» проверки в торгово-развлекательных центрах пройдут во всех субъектах РФ, в том числе в Татарстане. Из 260 торговых центров в Татарстане прокуратура проверила 140 объектов. Проверяющие нашли 288 нарушений правил пожарной безопасности.