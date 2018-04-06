Капитана судна «Норд» освободили в зале суда

Адвокат экипажа рыболовецкого сейнера «Норд» Дмитрий Щербин заявил, что капитан сейнера Владимир Горбенко был освобожден в зале Херсонского суда до основного разбирательства, сообщает Газета.ру.

Ранее представитель владельца судна «Норд» Анна Шевелева заявила, что задержанный украинскими пограничниками экипаж отправили в Мариуполь для участия в судебном заседании.

Напомним, украинские пограничники задержали «Норд» 25 марта. Судно зарегистрировано в Крыму и шло под российским флагом. Украинский суд арестовал «Норд». Прокуратура обвинила капитана российского рыболовецкого сейнера в нарушении правил пересечения государственной границы.

