Экипаж задержанного Украиной судна «Норд» отправили на суд в Мариуполь

Представитель владельца судна «Норд» Анна Шевелева заявила, что задержанный украинскими пограничниками экипаж отправили в Мариуполь для участия в судебном заседании.



Она отметила, что сегодня будет суд по избранию меры пресечения до основного слушания. По ее словам, самочувствие у капитана стабильное. «Надеемся, что по итогу все будут отпущены, включая кэпа», — рассказала она.



Напомним, украинские пограничники задержали «Норд» 25 марта. Судно зарегистрировано в Крыму и шло под российским флагом. Украинский суд арестовал «Норд». Прокуратура обвинила капитана российского рыболовецкого сейнера в нарушении правил пересечения государственной границы. Сегодня ночью стало известно об освобождении судом капитана Владимира Горбенко.