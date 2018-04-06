Минниханов и Никифоров проведут заседание набсовета КФУ и совещание в Иннополисе
Сегодня Татарстан с рабочим визитом посетит министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров. Об этом сообщается в плане мероприятий правительства РТ.
В первой половине дня Никифоров вместе с президентом РТ Рустамом Миннихановым проведет совещание по актуальным вопросам развития Иннополиса.
После этого запланировано заседание Наблюдательного совета КФУ, в котором также примут участие президент Татарстана и глава Минсвязи РФ.
Во время своего прошлого визита в Татарстан Николай Никифоров вместе с главой «Почты России» Николаем Подгузовым и президентом ПАО «Ростелеком» Михаилом Осеевским принял участие в коллегии Министерства информатизации и связи республики.ОбществоВласть Татарстан
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