Минниханов и Никифоров проведут заседание набсовета КФУ и совещание в Иннополисе

Сегодня Татарстан с рабочим визитом посетит министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров. Об этом сообщается в плане мероприятий правительства РТ.

В первой половине дня Никифоров вместе с президентом РТ Рустамом Миннихановым проведет совещание по актуальным вопросам развития Иннополиса.

После этого запланировано заседание Наблюдательного совета КФУ, в котором также примут участие президент Татарстана и глава Минсвязи РФ.

Во время своего прошлого визита в Татарстан Николай Никифоров вместе с главой «Почты России» Николаем Подгузовым и президентом ПАО «Ростелеком» Михаилом Осеевским принял участие в коллегии Министерства информатизации и связи республики.