В Ярославле арестовали совладельца обанкротившегося «Булгар банка» Сергея Довиденко

В Ярославле задержали, а позже и арестовали совладельца «Булгар банка» Сергея Довиденко. Ему предъявлено обвинение по статье «Злоупотребление полномочиями», сообщает «ЯрНьюс».

Как передает пресс-служба Следкома, вопреки законным интересам банка и в целях извлечения выгод для себя и других лиц были заключены договоры уступки прав требований с фиктивным ООО. На счет данной фирмы были перечислены денежные средства, которые впоследствии были обналичены.

Также руководством банка был заключен договор на предоставление потребительского кредита без обеспечения на 44 млн рублей без проведения заседания кредитной комиссии. При этом заемщик уже имел задолженность по кредитам, проверка его кредитной истории проводилась формально.

Общая сумма ущерба в результате противоправных действий, причиненная «Булгар банку», превысила 223 млн рублей.

Напомним, что в марте 2016 года основатели «Булгар банка» продали одну из старейших кредитных компаний Татарстана жителям Ярославской области, в числе которой был и Сергей Довиденко. Почти через год, 16 января, Центробанк отозвал лицензию «Булгар банка» 16 января. В середине марта АСВ объявило о начале выплат страхового возмещения вкладчикам «Булгар банка». В Торгово-промышленной палате РТ «Реальному времени» рассказали, что проблемы в банке начались после прихода собственников из Ярославля.