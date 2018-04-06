Капитана арестованного Украиной судна «Норд» освободили

Украинский суд освободил до основного разбирательства капитана крымского рыболовецкого судна «Норд» Владимира Горбенко. Его задержала погранслужба Украины полторы недели назад в Азовском море.



«Мы получили первый успех. Судья удовлетворил наше ходатайтсво, принял правильное и взвешенное решение, не пошел на поводу у органов следствия и отказался рассматривать вопрос о его аресте, как они требовали. Судья пригрозил им, что если они не отпустят человека, то он признает завтра незаконным его содержание под арестом», — цитирует «Интерфакс» адвоката Александра Руденко.

Горбенко из зала суда поехал в больницу. Ранее у него случился гипертонический криз.

«Конечно, все, что происходило, это для него стресс, поэтому сейчас мы привезли его в больницу, чтобы провести нормальное обследование», — добавил адвокат.

Напомним, украинские пограничники задержали «Норд» 25 марта. Судно зарегистрировано в Крыму и шло под российским флагом. Украинский суд арестовал «Норд». Прокуратура обвинила капитана российского рыболовецкого сейнера в нарушении правил пересечения государственной границы.

