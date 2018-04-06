Минстрой РТ: в «Соловьиной роще» построят школу к сентябрю 2019 года

Для детей из ЖК «Соловьиная роща», «Сказочный лес» и «Тулпар» скоро построят школу.

«В ЖК «Соловьиная роща» построят школу на 1 224 места. Учебное заведение откроют к 1 сентября 2019 года. «Татинвестгражданпроект» сейчас занимается привязкой к месту под строительство учебного заведения. ГИСУ выступает заказчиком объекта», — сообщила «Реальному времени» пресс-секретарь Минстроя РТ Гульназ Минниханова.

Также сообщается, что прорабатывается вопрос со строительством лицея в Иннополисе.

Напомним, жители ЖК «Соловьиная роща», «Сказочный лес» и «Тулпар» недавно снова выходили на улицу, чтобы напомнить властям о том, что школа в их микрорайоне так и не появилась. С лета молодые семьи настаивали на строительстве учебного заведения и, как видно, были услышаны.