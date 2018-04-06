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Минстрой РТ: в «Соловьиной роще» построят школу к сентябрю 2019 года

12:05, 06.04.2018 4
Минстрой РТ: в «Соловьиной роще» построят школу к сентябрю 2019 года
Фото: realnoevremya.ru/ Олег Тихонов

Для детей из ЖК «Соловьиная роща», «Сказочный лес» и «Тулпар» скоро построят школу.

«В ЖК «Соловьиная роща» построят школу на 1 224 места. Учебное заведение откроют к 1 сентября 2019 года. «Татинвестгражданпроект» сейчас занимается привязкой к месту под строительство учебного заведения. ГИСУ выступает заказчиком объекта», — сообщила «Реальному времени» пресс-секретарь Минстроя РТ Гульназ Минниханова.

Также сообщается, что прорабатывается вопрос со строительством лицея в Иннополисе.

Напомним, жители ЖК «Соловьиная роща», «Сказочный лес» и «Тулпар» недавно снова выходили на улицу, чтобы напомнить властям о том, что школа в их микрорайоне так и не появилась. С лета молодые семьи настаивали на строительстве учебного заведения и, как видно, были услышаны.

ОбществоОбразованиеИнфраструктура
комментарии 4

комментарии

  • Анонимно 06 апр
    Ура! Ура!!! Вот только как ее так быстро построят? :)
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  • Анонимно 06 апр
    Дай бог!
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  • Анонимно 06 апр
    Аллага шокер!!! ХЭЕРЛЕ булсын!!! Амин!!!
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  • Анонимно 06 апр
    Как мы этого ждём!!! Дай бог!
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