Рустам Саяхов: «Сыграть с «Амкаром» в Казани? Пока мы об этом даже думать не хотим»

Фото: "Реальное время"

Генеральный директор «Рубина» Рустам Саяхов рассказал «Реальному времени» о ситуации с возможным недопуском пермского стадиона «Звезда» к матчу против казанцев.



— За неделю до матча должно прийти соответствующее письмо с информацией, на каком стадионе мы играем. Пока мы не видели это письмо, но мы знаем, что они (представители «Амкара», — прим. ред.) пытаются привести поле в порядок. Соответственно, как только будет решение, мы получим уведомление, где мы будем играть. Каждая команда имеет резервный стадион, и по регламенту пермяки могут попросить нас сыграть на нем. Сыграть в Казани? Пока мы об этом даже думать не хотим, — сказал нам Рустам Саяхов.

Напомним, ранее пресс-служба «Амкара» выступила с заявлением, что поле на стадионе «Звезда» готова к проведению матча.