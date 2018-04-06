Пресс-служба «Амкара»: «Вместе с «Рубином» ждем решения комиссии»

Пресс-служба «Амкара» в беседе с корреспондентом «Реального времени» разъяснила ситуацию вокруг допуска стадиона к матчу с казанским «Рубином».

«Поле вполне позволяет рассчитывать на проведение матчей РФПЛ в Перми. Наш газон, по отзывам футболистов не только «Амкара», но и других команд, ничем не хуже, чем в Уфе. Мы отправили в РФС письмо, в котором уведомляем о проведении комплекса мероприятий по приведению газона в нормативное состояние. Прогнозами мы не занимаемся и пока вместе с «Рубином» ждем решения комиссии. Мы обязаны уведомить гостей о месте проведения игры за семь дней до матча. Пятница — крайний срок. На него и ориентируемся», — прокомментировала пресс-служба «Амкара».



Ранее стало известно, что пермский «Амкар» в случае недопуска своего стадиона, может провести домашний матч против «Рубина» в Хабаровске.