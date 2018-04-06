Дерипаска может войти в совет директоров «Норникеля»

Владеющий 27,8% акций ГМК «Норильский никель» «Русал» выдвинул основного акционера и члена совета директоров Олега Дерипаску в совет директоров «Норникеля».



Также в совет директоров «Норникеля» выдвинут бывший топ-менеджер «Русала» и En+ Group Артем Волынец, который участвовал в создании объединенной компании «Русал» и курировал сделку по покупке алюминиевой компанией 25% акций «Норникеля» у Михаила Прохорова в 2007—2008 годах, передает «Коммерсант». Сейчас Волынец указан как гендиректор кипрской ACG Amur Capital Group Ltd.

При этом глава «Интерроса» Владимир Потанин (владеет 32,9% ГМК), руководящий «Норникелем» с конца 2012 года, и Роман Абрамович (4,2% ГМК вместе с Александром Абрамовым) в совет директоров компании и в новый список кандидатов не вошли.

Напомним, «Интеррос» Владимира Потанина приобрел 2,1% акций «Норильского никеля» у входящей в группу Millhouse компании Crispian Investments Романа Абрамовича и Александра Абрамова.