Глава Минсельхоза РФ решил «напоить россиян отечественным молоком»

Белорусским производителям следует отказаться от сбыта молочной продукции в России и искать новые рынки. Об этом заявил министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев.

«У нас серьезные намерения напоить россиян отечественным молоком», — цитирует Ткачева «РИА Новости».

«Мы планируем в ближайшие 5—7 лет закрыть этот вопрос, но пока видим, что нормальному развитию рынка мешает недобросовестная конкуренция с молочной продукцией, содержащей растительные жиры, и сухим молоком», — рассказал Ткачев.

Министр отметил, что «белорусские поставщики сухого обезжиренного молока откровенно демпингуют при поставках на российский рынок».

Ранее Ткачев сообщил, что Минсельхоз РФ ужесточит меры по борьбе с фальсифицированной молочной продукцией, попадающей в Россию из Белоруссии.